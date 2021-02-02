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В Молдове российского дипломата поймали при попытке скрыто вывезти крупную сумму денег

02.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Молдове российского дипломата поймали при попытке скрыто вывезти крупную сумму денег

  • 2.02.2021, 14:17
В Молдове российского дипломата поймали при попытке скрыто вывезти крупную сумму денег

Сотрудник посольства РФ спрятал деньги в своем багаже.

В аэропорту Кишинева 31 января молдавские таможенники поймали российского дипломата при попытке скрыто вывезти 60 000 долларов.

Об этом сообщают издания NewsMaker и TV8.

Дипломат пытался скрыто провезти крупную сумму денег в своем багаже. По данным законодательства Молдовы, физические лица обязаны письменно декларировать суммы, превышающие 10 000 евро на человека.

Сначала информация появилась на уровне слухов, впоследствии журналисты заявили, что получили подтверждение в Таможенной службе и пограничной полиции.

TV8 сообщает, что дипломат является сотрудником посольства РФ в Молдове и путешествовал вместе с женой.

"Таможенная служба подтверждает, что такой случай произошел 31 января, на таможенном контроле в аэропорту, и что случай еще расследуется Таможенной службой. Согласно международным конвенциям, этих лиц нельзя задерживать. Но насколько мне известно, они не смогли вылететь", - сказала в комментарии TV8 пресс-секретарь Таможенной службы Олеся Пушкашу.

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