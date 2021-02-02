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Учительница из Мьянмы случайно записала видеоурок на фоне начала переворота и стала звездой Сети

02.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Учительница из Мьянмы случайно записала видеоурок на фоне начала переворота и стала звездой Сети

  • 2.02.2021, 14:11
Учительница из Мьянмы случайно записала видеоурок на фоне начала переворота и стала звездой Сети

Девушка занималась обычными делами, не прочитав утренние новости.

Учительница физкультуры Кхинг Хнин Вай из столицы Мьянмы Нейльдо регулярно записывает ролики для занятий спортом. На привычное место тренировок, кольцевую развязку дороги, она пришла и 1 февраля. Там она случайно засняла, как начинается военный переворот в стране. На ролик обратили внимание в твиттере, сообщает Tjournal.

Женщина занималась аэробикой, не подозревая, что в Мьянме начался военный переворот. Заметно, как военный конвой приближается к парламенту

На ролике заметно, как военные дежурят у блокпоста на перекрытой дороге, а вдоль трассы стоят полицейские машины. Пока Кхинг выполняет упражнения под весёлую музыку, по дороге к парламенту проезжает военный конвой.

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Девушка занималась обычными делами, не прочитав утренние новости.
 
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