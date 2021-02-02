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Мечислав Гриб: Теперь есть гарантия, что после смены власти бело-красно-белый флаг станет государственным
Источник материала: Хартия'97
Мечислав Гриб: Теперь есть гарантия, что после смены власти бело-красно-белый флаг станет государственным
Власти только усиливают накал протестов в Беларуси.
На минувшей неделе стало известно, что Генпрокуратура готовится признать бело-красно-белый флаг экстремистским.
Бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб в комментарии
«Сообщалось о 1800 заявлениях по телесным повреждениям – нет информации ни о проведении проверок по этим чрезвычайным ситуациям, ни о возбуждении уголовных дел. Даже за убийства! Так что в наших теперешних условиях можно ожидать чего угодно. В том числе запрета исторической и национальной символики», – сказал Гриб.
При этом он логически не понимает, как бело-красный-белый флаг, под которым работал Верховный Совет, под которым принималась Конституция и под которым был приведен к присяге первый президент независимой Беларуси, можно признать экстремистским.
«Думаю, запрет бело-красно-белого флага этим режимом практически гарантирует, что после смены власти этот символ станет государственным», – считает Гриб.
Кроме того, возможным запретом власти усилят интерес к протестам в Беларуси.
«Как только что-то запрещают, к этому растет интерес. Что видно по протестам в России: чем больше официальные СМИ кричат, что акции незаконны, тем больше выходит людей. Своими действиями белорусские власти привлекают к протестам еще больше внимания, чем сами протестующие», – полагает Гриб.
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Мечислав Гриб: Теперь есть гарантия, что после смены власти бело-красно-белый флаг станет государственным
Власти только усиливают накал протестов в Беларуси.
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