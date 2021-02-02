Источник материала: Хартия'97

Белорусы при въезде в РФ будут сдавать отпечатки пальцев? 2 2.02.2021, 13:59

В российскую Госдуму внесен законопроект.

Власти РФ предложили обязать всех мигрантов, прибывающих в Россию прежде всего из стран Евразийского экономического союза, проходить биометрический и медконтроль.

В законопроекте, который внесен в Госдуму, предполагается внести изменения в два федеральных закона — «О правовом положении иностранных граждан» и «О государственной дактилоскопической регистрации», пишет РБК .

Авторы законопроекта считают, что из-за фрагментарного контроля за здоровьем мигрантов, приезжающих в Россию по безвизу на длительный срок, увеличивается риск проникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний. А отсутствие биометрических данных затрудняет розыск преступников, террористов и лиц, пребывание которых на территории РФ нежелательно.

Мигрантов из ЕАЭС и других стран с безвизом, которые приезжают в РФ на 90 дней и более, хотят обязать проходить медицинское обследование и сдавать биометрию в течение месяца с момента въезда. Эту процедуру нужно будет пройти однократно лицам в возрасте от 18 до 65 лет. Исключение составят недееспособные мигранты.

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