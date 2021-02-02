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Извести Таракана
Источник материала: Хартия'97
Извести Таракана
Идет системная работа по избавлению Беларуси от этого насекомого.
По нашему дому, особенно летом, ползает большое количество жучков и паучков. Мы спокойно уживаемся вместе, пока в одном из жуков не узнаем таракана. Кому-то для этого надо одеть очки, кому-то столкнуться с ним лицом к лицу, кто-то поверит рассказам, а кто-то перепроверит сам, пишут читатели Charter97.org
Таракан, обнаруживший себя, показавший свою сущность, уже никогда не станет обычным жучком. Наш дом должен быть очищен от такой мерзости. А когда все члены семьи уже в курсе, что на их жизнь влияет таракан, общее желание убрать ненавистную тварь превращается в планомерную работу.
Хочется приблизиться к таракану и прихлопнуть его тапком. Но, к сожалению, так получается не всегда.
Борьба начинается с извещения всех вокруг, что в доме таракан. Надо убрать в доме все источники пищи таракана, изолировать возможность его связи с внешним миром, попытки перекрасить панцирь или прикинуться нарядной бабочкой.
Если не удается убить его одним махом, надо постараться посадить его в банку, чтобы он сдох с голоду. Или отрывать по одной лапке, чтобы постепенно у него пропала возможность убегать и искать новую еду.
Каждый день - это поиск новых решений, переоценка старых, изобретение новых ловушек, укрепление и масштабирование проверенных временем методов. Это разработка новых стратегий, объединение и подбадривание друг друга. Отдых, и еще один виток борьбы.
Чем слабее становится таракан, чем глубже, профессиональнее, сильнее и шире становится фронт сопротивления, тем быстрее наступит день, когда мы все вздохнем облегченно.
Время каждому переосмыслить происходящее и направить свои усилия на поддержку, объединение и реализацию своего метода борьбы за Новую Беларусь.
Маленькими шагами к большой победе.
Жыве Беларусь!
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Идет системная работа по избавлению Беларуси от этого насекомого.
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