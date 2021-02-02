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Суд над Навальным: ФСИН попросила посадить политика на 3,5 года

02.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Суд над Навальным: ФСИН попросила посадить политика на 3,5 года

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  • 2.02.2021, 13:40
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Суд над Навальным: ФСИН попросила посадить политика на 3,5 года
фото: Telegram-канал BAZA

Российские власти настаивают на замене условного срока реальным.

В Москве продолжается суд над оппозиционным политиком Алексеем Навальным. УФСИН в суде просит заменить Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условное наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии. Об этом из Мосгорсуда сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее в Мосгорсуде представитель ФСИН заявил, что Навальный допустил 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.

Сам Навальный во время заседания в Мосгорсуде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», — ответил он на соответствующий вопрос судьи. Своим фактическим местом проживания он назвал СИЗО №1.

Суд отказал защите Навального в допуске телеоператоров на заседание. Против съемки выступили представители прокуратуры и ФСИН.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве и легализацию средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком сначала на пять, потом на шесть лет. Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение.

Из-за ареста политика и выпущенного ФБК расследования о дворце Путина 23 и 31 января во многих городах России прошли акции протеста с требованием освободить Навального и против коррупции. Во время первой акции силовики задержали четыре тысячи человек, а во время второй – более 5,3 тысячи. Это стало новым рекордом задержаний за последние 10 лет.

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Российские власти настаивают на замене условного срока реальным.
 
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