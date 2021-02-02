|
Суд над Навальным: ФСИН попросила посадить политика на 3,5 года
Источник материала: Хартия'97
Суд над Навальным: ФСИН попросила посадить политика на 3,5 года
Российские власти настаивают на замене условного срока реальным.
В Москве продолжается
Ранее в Мосгорсуде представитель ФСИН заявил, что Навальный допустил 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.
Сам Навальный во время заседания в Мосгорсуде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», — ответил он на соответствующий вопрос судьи. Своим фактическим местом проживания он назвал СИЗО №1.
Суд отказал защите Навального в допуске телеоператоров на заседание. Против съемки выступили представители прокуратуры и ФСИН.
В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве и легализацию средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком сначала на пять, потом на шесть лет. Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение.
Из-за ареста политика и выпущенного ФБК расследования о дворце Путина 23 и 31 января во многих городах России прошли акции протеста с требованием освободить Навального и против коррупции. Во время первой акции силовики задержали четыре тысячи человек, а во время второй – более 5,3 тысячи. Это стало новым рекордом задержаний за последние 10 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские власти настаивают на замене условного срока реальным.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)