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«Ямницкий флот»: как Могилев восстал против узурпатора
Источник материала: Хартия'97
«Ямницкий флот»: как Могилев восстал против узурпатора
Жители города рассказали о славных эпизодах своего протеста.
Жители Могилева, объединенные в сообщество «Ямницкий флот», поделились историей протестов в родном городе.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Жители города рассказали о славных эпизодах своего протеста.
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