Что нужно знать об аллергии на холод

Источник материала: Sputnik Беларусь

Холодовая аллергия – не миф и не бьюти-тренд в косметологии, а вполне серьезное иммунное заболевание. Да-да, румянец во все щеки не всегда может быть признаком здоровья и красоты.

Если вы вернулись с улицы несколько часов назад, а краснота так и не спала с лица, это может быть симптомом аллергии на холод. Так как же проявляется аллергия и как предупредить ее появление – читайте в руководстве Sputnik.

Что такое аллергия на холод?

Холодовая аллергия давно вошла в список иммунных заболеваний. Несколько лет назад ученые нашли генетическую мутацию, которая определила склонность людей к его проявлению.

При аллергии на холод иммунные комплексы организма проявляются под воздействием холодной температуры и создают симптомы аллергии: покраснение, сыпь и зуд. Интересно, что для проявления аллергии иногда достаточно просто умыться ледяной водой и лицо проявит весь спектр своих "эмоций".

Симптомы аллергии на холод:

– непроходящий румянец;

– покраснение кожи;

– зуд и жжение;

– отеки вокруг губ и глаз;

– сыпь или волдыри.

Где проявляется холодовая аллергия?

Чаще всего страдают открытые участки тела: лицо и руки. Но раздражение может проявиться и под одеждой, если вы очень замерзли.

Как уберечься от холодовой аллергии?

– надевайте одежду "по сезону". Шапка, шарф, варежки – все, что может оценить ваша мама;

– не носите шерстяное или синтетическое белье, это может спровоцировать аллергическую реакцию;

– выпивайте кружку горячего чая или кофе за полчаса до выхода на улицу;

– принимайте антигистаминные препараты, но только по назначению терапевта;

– чаще проветривайте квартиру и используйте увлажнитель воздуха;

– правильно очищайте лицо: замените спиртовые тоники на молочко или пенку для лица. Не забывайте про питательные крема.

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