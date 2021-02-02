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Закусила удила: Меган Маркл отказалась отмечать день рождения Елизаветы II

02.02.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл в очередной раз разобиделась на всех и отказалась лететь в Британию на празднование дня рождения Елизаветы II: об этом рассказали инсайдеры издания Daily Mail.

© AFP 2020 / JUSTIN TALLIS
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Ранее сообщалось, что экс-актриса и принц впервые прилетят в Британию после переезда в США. В начале января королева пригласила внука и его жену на парад в честь своего дня рождения. Мероприятие состоится в июне 2021 года. Ко всему прочему, пара могла поздравить и принца Филиппа, которому исполнится 100 лет. Вереницу праздников завершит открытие памятника принцессе Диане, на котором Гарри должен присутствовать с братом.

Как сообщили инсайдеры Daily Mail, Меган Маркл решила не сопровождать супруга на праздниках и остаться в США. Такой поступок навеян не только практическими, но и личными мотивами экс-актрисы.

И хотя окончательное решение примут лишь накануне и оно будет зависеть и от ситуации с мировой пандемией, инсайдеры склоняются к тому, что гордая и обиженная Маркл предпочтет остаться дома, чтобы лишний раз не провоцировать скандалы в прессе.

Возможно, на решение герцогини повлияла история со свидетельством рождения ее сына Арчи, где королева сделала Маркл безымянной.

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Мятежная герцогиня резко передумала лететь в Британию на встречу с королевскими родственниками, даже несмотря на "парад семейных праздников".
 
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