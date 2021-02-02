Закусила удила: Меган Маркл отказалась отмечать день рождения Елизаветы II

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл в очередной раз разобиделась на всех и отказалась лететь в Британию на празднование дня рождения Елизаветы II: об этом рассказали инсайдеры издания Daily Mail.

Ранее сообщалось, что экс-актриса и принц впервые прилетят в Британию после переезда в США . В начале января королева пригласила внука и его жену на парад в честь своего дня рождения. Мероприятие состоится в июне 2021 года. Ко всему прочему, пара могла поздравить и принца Филиппа, которому исполнится 100 лет. Вереницу праздников завершит открытие памятника принцессе Диане, на котором Гарри должен присутствовать с братом.

Как сообщили инсайдеры Daily Mail, Меган Маркл решила не сопровождать супруга на праздниках и остаться в США. Такой поступок навеян не только практическими, но и личными мотивами экс-актрисы.

И хотя окончательное решение примут лишь накануне и оно будет зависеть и от ситуации с мировой пандемией, инсайдеры склоняются к тому, что гордая и обиженная Маркл предпочтет остаться дома, чтобы лишний раз не провоцировать скандалы в прессе.

Возможно, на решение герцогини повлияла история со свидетельством рождения ее сына Арчи, где королева сделала Маркл безымянной .

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