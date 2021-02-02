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Закусила удила: Меган Маркл отказалась отмечать день рождения Елизаветы II
02.02.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Гарри Меган Маркл в очередной раз разобиделась на всех и отказалась лететь в Британию на празднование дня рождения Елизаветы II: об этом рассказали инсайдеры издания Daily Mail.
© AFP 2020 / JUSTIN TALLIS
Ранее сообщалось, что экс-актриса и принц впервые
Как сообщили инсайдеры Daily Mail, Меган Маркл решила не сопровождать супруга на праздниках и остаться в США. Такой поступок навеян не только практическими, но и личными мотивами экс-актрисы.
И хотя окончательное решение примут лишь накануне и оно будет зависеть и от ситуации с мировой пандемией, инсайдеры склоняются к тому, что гордая и обиженная Маркл предпочтет остаться дома, чтобы лишний раз не провоцировать скандалы в прессе.
Возможно, на решение герцогини повлияла история со свидетельством рождения ее сына Арчи, где
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Мятежная герцогиня резко передумала лететь в Британию на встречу с королевскими родственниками, даже несмотря на "парад семейных праздников".
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