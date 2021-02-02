Исполнительница хита «Шчучинщина» подала заявку на «Евровидение-2021». Поддержим?

Источник материала: Onliner

Вы сто процентов слышали этот хит, взорвавший белорусский интернет в прошлом году. Известная теперь уже на всю страну певица со сценическим именем Елена ЖелудОk собирается покорять новые вершины. Теперь артистка решила подать заявку на «Евровидение». Об этом она заявила в Facebook на официальной странице канала «ЧинЧинЧенэл».

«Уважаемые граждане и лица, отождествляемые с оными! Доводим до вашего сведения, что наша восходящая звездочка белорусской эстрады Елена ЖелудОk отправила заявку на участие в „Евровидении-2021“! Надеемся на вашу поддержку в данном вопросе», — обращаются артисты.









Что за песню они приготовили для участия в конкурсе, пока неизвестно. А мы вспоминаем тот самый хит от Елены ЖелудОk.

Что скажете, достойная певица для международного конкурса?

Достойная певица для «Евровидения» от Беларуси?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Шикарная! Я за Где только таких и берут Щучинщина! Щучинщина-а-а Зачем слова, тут все ясно Даешь «Евровидение» в Щучин! Воздержусь, это слишком круто Кровь из глаз! Голосовать