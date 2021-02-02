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Исполнительница хита «Шчучинщина» подала заявку на «Евровидение-2021». Поддержим?

02.02.2021 14:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вы сто процентов слышали этот хит, взорвавший белорусский интернет в прошлом году. Известная теперь уже на всю страну певица со сценическим именем Елена ЖелудОk собирается покорять новые вершины. Теперь артистка решила подать заявку на «Евровидение». Об этом она заявила в Facebook на официальной странице канала «ЧинЧинЧенэл».

«Уважаемые граждане и лица, отождествляемые с оными! Доводим до вашего сведения, что наша восходящая звездочка белорусской эстрады Елена ЖелудОk отправила заявку на участие в „Евровидении-2021“! Надеемся на вашу поддержку в данном вопросе», — обращаются артисты.




Что за песню они приготовили для участия в конкурсе, пока неизвестно. А мы вспоминаем тот самый хит от Елены ЖелудОk.

Что скажете, достойная певица для международного конкурса?

Достойная певица для «Евровидения» от Беларуси?

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Вы сто процентов слышали этот хит, взорвавший белорусский интернет в прошлом году. Известная теперь уже на всю страну певица со сценическим именем Елена ЖелудОk...
 
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