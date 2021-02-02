19-летние парни через смартфоны прохожих набрали микрозаймов на 12 тысяч рублей

Источник материала: Onliner

С июля по сентябрь 2019 года двое 19-летних минчан в торговых центрах, кафе и иных местах под разными предлогами просили у прохожих несовершеннолетних их мобильники. В качестве предлогов они называли необходимость позвонить, восстановить работу SIM-карты, воспользоваться интернетом, оценить работу различных сервисов и так далее.

Получив доступ к смартфону и SIM-карте, с помощью мобильного приложения они запрашивали у оператора связи займы, а деньги затем переводили на различные банковские карты или номера телефонов, сообщается на сайте Следственного комитета.

Часть потерпевших обращалась в милицию спустя месяц после SMS-уведомлений о необходимости оплатить заем. Более 30 потерпевших были установлены следственным путем.

Подозреваемые были задержаны. Они рассказали, что полученные средства тратили на еду, развлечения и оплату арендного жилья. Чтобы увеличить «оборот», задержанные вовлекли в совершение преступления несовершеннолетнего парня, который помог им в 10 эпизодах.

По завершении расследования установлено 132 эпизода преступной деятельности, а противоправным способом им удалось похитить свыше 12 тыс. рублей. В ходе следствия молодые люди признали вину и приняли меры к возмещению причиненного вреда.

Действия двух обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники в крупном размере) и ч. 1 ст. 172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К одному из них применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ко второму — личное поручительство.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.