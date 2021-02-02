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Белорусские владельцы электрокаров проверили свои авто в минус 20 (видео)

02.02.2021 14:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусские любители премиальных электромобилей дождались морозов, чтобы проверить, как сильно низкая температура влияет на запас хода. В заезде приняли участие Porsche Taycan, несколько Tesla Model S и Audi E-tron. Машины ехали с одинаковой температурой в салоне и примерно на одной скорости. По итогам заезда был снят видеоролик. 

На линии старта были следующие модификации электрокаров: Porsche Taycan 4S, Tesla Model S Long Range, Audi E-tron, Tesla 75D 2018 и Tesla Model S P85 2014. На одометре последнего уже под 200 тысяч километров.

— Мы встретились на зарядной станции, обнулили счетчики расхода, договорились выставить на климат-контроле 18 градусов и ехали примерно с одной скоростью. Я ехал на «Тайкане». Причем у меня самая дальнобойная версия данной модели. Audi e-tron тоже выбрали с самым большим аккумулятором. Но вся эта поездка затевалась в первую очередь для того, чтобы проверить, как в минус 20 поведет себя Tesla Model S Long Range Plus. В этой машине самая новая батарея, которую начали ставить на Model S в конце прошлого года. Там обновленные ячейки. Panasonic утверждает, что эти ячейки на 5% более емкие, — рассказал Onliner Артур Туманов, основатель клуба.

В итоге наиболее экономичным оказался Tesla Model S с новой батареей. Он расходует всего 214 Вт·ч/км. Для сравнения, у Audi e-tron расход 318 Вт·ч/км. А Porsche Taycan с прогретой батареей потребляет даже больше, чем семилетняя Tesla Model S. На новеньком Long Range Plus в 20-градусный мороз можно проехать более 400 км. Это на 100 км больше, чем «морозный» запас хода самой дальнобойной версии Porsche Taycan. Вне зачета с упомянутыми электрокарами ехал Model X. В кроссовере находилось шесть человек, и у него был слегка измененный маршрут.

Tesla Model 3 I Long Reng AWD, 2019 г.в., 9 675 км
белый, лифтбэк, электро, автоматическая, полный привод
92 599 р.
35 350$ / 29 172€
Tesla Model 3 I Standart Plus, 2019 г.в., 20 879 км
красный, лифтбэк, электро, автоматическая, задний привод
73 870 р.
28 200$ / 23 272€
Tesla Model X I LONG RANGE AWD, 2019 г.в., 16 937 км
серый, аварийный, внедорожник, электро, автоматическая, полный привод
151 931 р.
58 000$ / 47 864€
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Белорусские любители премиальных электромобилей дождались морозов, чтобы проверить, как сильно низкая температура влияет на запас хода. В заезде приняли участие...
 
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