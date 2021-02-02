Кто зарится на «синеокую»

Источник материала: Салiдарнасць

Александр Лукашенко любит рассказывать о том, как западные соседи «щелкают зубами у границы». Дескать, даже карты издают, на которых белорусские земли включены в состав Польши. Но кто на самом деле имеет планы на нашу страну и этого не скрывает?





Фото president.gov.by

Если говорить о картах, то стоит вспомнить сентябрьскую встречу российского посла Дмитрия Мезенцева с Александром Лукашенко. Дипломат воспользовался ею, чтобы вручить собеседнику подарок по случаю недавнего дня рождения. Да непростой, а со смыслом: книгу «Карта Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской губерний», факсимильное издание времен, когда белорусские земли входили в состав Российской империи.

Можно сказать, что это просто исторический документ. Но и вариант «воспоминания о будущем», к сожалению, выглядит вполне реальным.

На этой неделе Дмитрий Медведев, заместитель Владимира Путина в Совете безопасности РФ, высказался на белорусскую тему: «Нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты... интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет».

На самом деле, альтернативы нет только в могиле. Во всех прочих случаях есть выбор – и у отдельного человека, и у страны. Высокопоставленный российский чиновник транслирует классический пропагандистский нарратив о «единой судьбе братских народов». Ту же пластинку время от времени заводят в отношении Украины. Однако она для себя нашла замену Востоку – Запад. И, кстати, кусок территории у Украины откусили вовсе не НАТО или Польша, а как раз «дружественная» Россия.

«Мы не давим, просто нам представляется, что это в наших интересах», – еще одна чудная фраза Медведева. Это своего рода кремлевский девиз в отношениях и с Украиной, и с Беларусью, и с другими странами.

Свой набор лозунгов Медведев попытался закрепить еще одним пропагандистским штампом: «Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут».

Разговоры о «не ждут» уже навязли в зубах, поскольку продолжаются лет тридцать. Качественные белорусские товары продаются по всему миру. А фуфло – да, не ждут почти нигде. И в России, кстати, тоже. Медведеву стоило бы перед тем, как делать столь серьезные заявления, взглянуть на структуру белорусского экспорта: по итогам 2019 года (данные за 2020-й еще не опубликованы) доля России составляла 41,5%. Это много, но не «полностью» и даже не наполовину.

Но не все высказываются столь дипломатично, как зампред Совета безопасности. «Экономика Белоруссии ущербна и несостоятельна», – рубит сплеча российский пропагандистский сайт «Альтернатива» (привет Дмитрию Медведеву).

Там, где бывший хранитель Кремля использует дипломатичные формулировки «нужно интегрироваться теснее», «альтернативщики» выражаются куда яснее. Беларусь и Украину они именуют «квазигосударственными образованиями» и «псевдогосударственными лимитрофами, которые временно оккупировали западные и юго-западные территории России». Поток крепких выражений логично завершается обещанием: «Россия многое пережила и вас, незалэжники, переживет и непременно вернет свои территории».

Можно сказать, что это просто одиозный сайт. Но и вариант, «что у Путина на уме, то у «альтернативщиков» на языке, к сожалению, выглядит вполне реальным. Тем более, что нынешний российский президент тоже намекал на «шесть областей», которые неплохо бы принять в состав РФ.

Опять же, если Лукашенко дает отпор каким-то неназванным польским маргиналам, рисующим карты, то почему, когда гораздо более скандальные заявления звучат из России, белорусские власти как рыбы: столь же безмолвны? Московская пропаганда беспрепятственно транслируется на нашу страну, причем даже в самых оскорбительных формах. И это наглядно демонстрирует, насколько правдивы рассказы местных политруков о «гаранте суверенитета».