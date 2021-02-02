Под Логойском водитель Skoda уснул за рулем и устроил смертельную аварию. Приговор суда

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил водителя, который устроил смертельную аварию в Логойском районе, к трем годам колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного суда.



Фото: МЧС

Напомним, авария произошла утром 26 июля. Установлено, что 36-летний водитель Skoda на 44-м километре трассы М3 Минск — Витебск уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус Ford Transit.

В результате ДТП два пассажира Ford получили тяжкие телесные повреждения, от которых один из них умер в больнице. Еще один пассажир микроавтобуса получил менее тяжкие телесные повреждения.



Фото: МЧС

1 февраля суд Логойского района признал водителя Skoda виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения) и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого денежную компенсацию морального вреда, причиненного преступлением: двоим потерпевшим по 10 000 рублей, еще одному — 27 000 рублей.



Фото: МЧС

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.