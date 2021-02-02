ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Логойском водитель Skoda уснул за рулем и устроил смертельную аварию. Приговор суда

02.02.2021 14:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил водителя, который устроил смертельную аварию в Логойском районе, к трем годам колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного суда.


Фото: МЧС

Напомним, авария произошла утром 26 июля. Установлено, что 36-летний водитель Skoda на 44-м километре трассы М3 Минск — Витебск уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус Ford Transit.

В результате ДТП два пассажира Ford получили тяжкие телесные повреждения, от которых один из них умер в больнице. Еще один пассажир микроавтобуса получил менее тяжкие телесные повреждения.


Фото: МЧС

1 февраля суд Логойского района признал водителя Skoda виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения) и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого денежную компенсацию морального вреда, причиненного преступлением: двоим потерпевшим по 10 000 рублей, еще одному — 27 000 рублей.


Фото: МЧС

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
19-летние парни через смартфоны прохожих набрали микрозаймов на 12 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by