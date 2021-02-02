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Под Логойском водитель Skoda уснул за рулем и устроил смертельную аварию. Приговор суда
Источник материала: Tut.by
Суд приговорил водителя, который устроил смертельную аварию в Логойском районе, к трем годам колонии-поселения. Об этом
Напомним,
В результате ДТП два пассажира Ford получили тяжкие телесные повреждения, от которых один из них умер в больнице. Еще один пассажир микроавтобуса получил менее тяжкие телесные повреждения.
1 февраля суд Логойского района признал водителя Skoda виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения) и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Также суд постановил взыскать с обвиняемого денежную компенсацию морального вреда, причиненного преступлением: двоим потерпевшим по 10 000 рублей, еще одному — 27 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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Водитель получил три года колонии-поселения.
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