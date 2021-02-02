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Российский эксперт рассказал, как узнать, что ваш Wi-Fi воруют

02.02.2021 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» в комментарии для «Российского газеты» рассказал, как понять, что к Wi-Fi подключился сторонний пользователь.


По словам эксперта, подключиться к Wi-Fi злоумышленники могут двумя способами: подбором пароля и использованием уязвимостей в ПО роутера.

В первом случае речь, как правило, идет о простых паролях, ведь юзеры зачастую не изменяют комбинации, установленные производителем роутера по умолчанию. «Не следует использовать такие простые и популярные связки, как 12 345, password, qwerty, admin и другие. Сложный пароль должен быть длинным и содержать цифры, знаки препинания и буквы разного регистра. При этом он не должен повторять ни один из паролей от любых других учетных записей», — говорит Чернов.

Во втором случае злоумышленники, по мнению эксперта, используют уязвимости, которые могут образовываться при несвоевременном обновлении прошивки роутера. «Систему маршрутизатора необходимо оперативно обновлять, потому что в новых версиях могут содержаться патчи безопасности, устраняющие обнаруженные в софте уязвимости», — уточняется в материале.

Самый верный способ определить, что некто посторонний пользуется Wi-Fi-сетью, это падение скорости интернета. Эксперт советует зайти в административную панель роутера (необходимо открыть браузер и ввести 192.168.1.1 или 192.168.0.1), перейти во внутренние настройки, там найти перечень подключенных устройств, включая выданные им IP-адреса и их MAC-адреса.

«Если среди них есть посторонние адреса, следует поменять пароль от роутера и удостовериться, что в параметрах безопасности сети включено шифрование. В противном случае недоброжелатель сможет завладеть данными для входа в социальные сети, email, банковские сервисы. В некоторых моделях роутеров есть возможность отключения нежелательных абонентов по MAC-адресу. Устройство, которое входило с него в сеть, больше не сможет подключиться к маршрутизатору. Однако если не поменять пароль, злоумышленник сможет использовать его повторно для входа уже с другого устройства», — заключает Чернов.

 
 
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Подключиться к Wi-Fi злоумышленники могут двумя способами: подбором пароля и использованием уязвимостей в ПО роутера.
 
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