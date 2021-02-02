В Сети пишут, что «в Минске сожгли танк», Минобороны не подтверждает. Разбираемся в вопросе

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось видео, на котором неизвестные якобы «сожгли» танк в Минске. По утверждению разместивших ролик, это Т-72 одного из белорусских соединений. 42.TUT.BY рассказывает, что сейчас известно.



Скриншот из видео

Что нам известно

Информация о «сожжении» танка появилась вечером 1 февраля. На видео неизвестные люди подходят к бронемашине с бортовым номером 111, разливают на нее некую жидкость, поджигают и снимают на видео горение. В подписи к ролику указано, что это «акт гражданского неповиновения», а на кадрах — Т-72 120-й дивизии в районе Степянки в Минске.

Позже Министерство обороны Беларуси отреагировало на видео в своем Telegram-канале: «Всем, кто волнуется за „горящий танк“: невредимый 111-й передает привет с полигона! Завтра — в учебный бой».

О том, пытался ли кто-то поджечь боевую машину или же этого не было, в Минобороны ничего не сказали. Мы отправили в ведомство запрос на эту тему и добавим ответ, если он появится.

Противоречит ли реакция Минобороны видео с «поджогом»?

Нет. Танк могли пытаться поджечь, но он остался невредимым.

Уже во Вторую мировую поджечь тогдашние танки было сложно — даже бутылками с зажигательной смесью фабричного изготовления. В современной бронетехнике он еще меньше. Танки послевоенного периода весьма герметичны, моторное отделение защищено, есть системы пожаротушения.

Правда, протестующие на Майдане в 2014 году действительно сожгли «коктейлями Молотова» два БТР. Но, во-первых, бронетранспортер несравнимо хуже защищен, чем танк, в том числе и от огня. А во-вторых, в оба БТР летели буквально десятки бутылок.

На нашем же видео никаких «коктейлей Молотова» не видно, на борт машины просто пролили горючую жидкость, которая прогорает за считаные секунды. Сжечь таким образом машину, естественно, невозможно, разве что слегка подкоптить краску.

Потому наличие последующих фотографий от Минобороны, где танк с номером 111 невредим, вполне согласуется с видео от поджигателей: машину просто никто особо не повредил.

Танк на фото и видео, скорее всего, один и тот же, совпадает и номер 111, и обозначение Н2300. Мы показали ролик специалисту по видео, после изучения он вынес вердикт: монтаж крайне маловероятен, для этого пришлось бы привлекать специалиста высокого класса и проводить сложную работу.

Что вообще танк делал на железнодорожной платформе? Они что, всегда там стоят?

В подписи к видео указано, что перед нами «Т-72 120-й дивизии». Это неверно, 120-й дивизии в Беларуси нет, так как вообще никаких дивизий в Вооруженных силах страны давно не осталось. Скорее всего, речь идет о знаменитой 120-й Рогачевской Краснознаменной отдельной гвардейской механизированной бригаде, или, как говорят в народе, «бригаде из Уручья». Это одно из наиболее подготовленных и лучше всех оснащенных подразделений белорусской армии. В июле Лукашенко назвал ее одной из двух «бригад двойного назначения» вместе с 5-й бригадой ССО.

Был ли это действительно Т-72 из «сто двадцатой» или нет, точно неизвестно. Однако сам факт нахождения в микрорайоне Степянка железнодорожной платформы с танками удивления не вызывает. Еще в воскресенье читатели прислали нам фотографию, сделанную в районе станции Озерище (находящейся как раз в микрорайоне Степянка).



Фото прислано читателем

Это, насколько известно, единственный пункт, где есть рампа погрузки техники на платформы. И на фото ясно видны железнодорожные платформы, на которых стоят танки Т-72. Машина с номером 111 вполне могла быть одной из них.