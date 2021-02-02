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Вячорка: В четвертый пакет санкций могут попасть 165 чиновников, включая Карпенкова

02.02.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский союз готовится принять 4-й пакет санкций против белорусских чиновников и тех, кто принимает участие в задержаниях, пытках, избиениях мирных демонстрантов, нарушениях прав человека в Беларуси.

Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка рассказал в интервью TUT.BY, что новый пакет могут принять в конце февраля или начале марта.

В санкционных списках уже 208 человек. Причем это сразу несколько перечней — Евросоюза, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Канады, Великобритании, которые различаются между собой. 

По словам Вячорки, речь идет об ограничениях не только на въезд, но и о финансовых, в том числе блокировке счетов, чтобы «эти люди не могли открывать свои частные бизнесы, или «отмывать» деньги, или контролировать коррупционные схемы».

К санкционному перечню в четвертом пакете может прибавиться еще 165 человек, в том числе замминистра МВД Николай Карпенков, анонсировал Вячорка:

"Сколько из них будет внесено в четвертый пакет санкций, каким образом, мы точно не знаем, потому что юридические группы, рабочие группы в странах ЕС проверяют доказательную базу, все документы, есть ли на каждого человека из списка доказательства преступлений и правонарушений. 

Только после юридической проверки рабочими группами этот драфт подается на голосование на принятие санкционных ограничений", - цитирует Вячорку officelife
 
 
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Европейский союз готовится принять 4-й пакет санкций против белорусских чиновников и тех, кто принимает участие в задержаниях, пытках, избиениях мирных...
 
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