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Генсек ОДКБ считает преждевременным говорить о разрешении кризиса в Беларуси
Источник материала: Партизан
Политический кризис в Беларуси пока не разрешен, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"Говорить о решении политического кризиса в этой стране преждевременно. Впереди решение очень важного вопроса - достижение общественного согласия и народного единства", - сказал Зась журналистам во вторник.
По его словам, республика должна сама преодолеть сложившиеся внутренние трудности. "ОДКБ не вмешивалось и не собирается вмешиваться в этот процесс", - сообщил генсек.
"Конечно, наша организация готова, в случае необходимости, оказать всяческую помощь белорусской стороне", - сказал Зась.
Напомним, что ранее Станислав Зась возглавлял Совет безопасности Беларуси.
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Политический кризис в Беларуси пока не разрешен, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
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