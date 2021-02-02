Генсек ОДКБ считает преждевременным говорить о разрешении кризиса в Беларуси













"Говорить о решении политического кризиса в этой стране преждевременно. Впереди решение очень важного вопроса - достижение общественного согласия и народного единства", - сказал Зась журналистам во вторник.





По его словам, республика должна сама преодолеть сложившиеся внутренние трудности. "ОДКБ не вмешивалось и не собирается вмешиваться в этот процесс", - сообщил генсек.





"Конечно, наша организация готова, в случае необходимости, оказать всяческую помощь белорусской стороне", - сказал Зась.





Напомним, что ранее Станислав Зась возглавлял Совет безопасности Беларуси.