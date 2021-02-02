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Исхудавшая Настя Каменских вышла в свет после потери отца

02.02.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Украинская певица Настя Каменских спровоцировала волну переживаний в сети: исхудавшая звезда перестала быть похожей на саму себя.

Недавно жена музыканта Потапа пережила огромную утрату - смерть любимого отца. Потеря выбила певицу из колеи и рабочего графика - звезда даже захотела отменить презентацию своего клипа на композицию "Почуття", которая так нравилась ее папе, но все же смогла взять себя в руки.

Пользователи социальных сетей забили тревогу после проникновенной публикации Каменских в Instagram: звезда стала выглядеть очень изможденной и худой.

На снимке Каменских с грустной улыбкой на лице продемонстрировала свою любовь к total-black: звезда надела теплую косуху, кожаные лосины и ботинки на массивной подошве.

"Настя, совсем исхудала"; "Ножки-спички"; "Скоро совсем исчезнешь"; "Настя, нужно есть через не хочу", - прокомментировали взволнованные подписчики.

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Пользователи социальных сетей бьют тревогу: на последних снимках в соцсетях поп-звезда выглядит крайне изможденной и усталой.
 
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