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«Ухты-пухты!». В России запретили мат в соцсетях - собрали цензурные шутки

02.02.2021 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно в России вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязующие социальные сети удалять сообщения с нецензурной бранью. Пользователи решили посмеяться над этим — выбрали несколько шуток (разумеется, цензурных).


Фото: John Tuesday / Unsplash

Что произошло

РБК пишет: в соответствии с поправками социальные сети должны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент. Под это определение подпадают материалы, содержащие нецензурную брань.

В поправках к закону, правда, также говорится о запрете призывов к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов, а также сообщения в неприличной форме, которые «оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность».

Кроме того, закон запрещает публикации, которые содержат данные о гостайне, оправдывают терроризм или призывают к нему, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие. И к недопустимому контенту относятся статьи, содержащие информацию об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства, о дистанционной продаже алкоголя.

Как на это отреагировали пользователи соцсетей

В Сети сразу же появилось множество шуток и мемов о том, как теперь могут выглядеть посты пользователей в соцсетях. Активно эту тему «форсят» и в Twitter. Вот несколько шуток, которые создали сами юзеры:

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