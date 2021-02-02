|
«Ухты-пухты!». В России запретили мат в соцсетях - собрали цензурные шутки
Источник материала: Tut.by
Недавно в России вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязующие социальные сети удалять сообщения с нецензурной бранью. Пользователи решили посмеяться над этим — выбрали несколько шуток (разумеется, цензурных).
Что произошло
В поправках к закону, правда, также говорится о запрете призывов к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов, а также сообщения в неприличной форме, которые «оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность».
Кроме того, закон запрещает публикации, которые содержат данные о гостайне, оправдывают терроризм или призывают к нему, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие. И к недопустимому контенту относятся статьи, содержащие информацию об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства, о дистанционной продаже алкоголя.
Как на это отреагировали пользователи соцсетей
В Сети сразу же появилось множество шуток и мемов о том, как теперь могут выглядеть посты пользователей в соцсетях. Активно эту тему «форсят» и в Twitter. Вот несколько шуток, которые создали сами юзеры:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)