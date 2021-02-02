«Ухты-пухты!». В России запретили мат в соцсетях - собрали цензурные шутки

Источник материала: Tut.by

Недавно в России вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязующие социальные сети удалять сообщения с нецензурной бранью. Пользователи решили посмеяться над этим — выбрали несколько шуток (разумеется, цензурных).



Фото: John Tuesday / Unsplash

Что произошло

РБК пишет: в соответствии с поправками социальные сети должны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент. Под это определение подпадают материалы, содержащие нецензурную брань.

В поправках к закону, правда, также говорится о запрете призывов к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов, а также сообщения в неприличной форме, которые «оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность».

Кроме того, закон запрещает публикации, которые содержат данные о гостайне, оправдывают терроризм или призывают к нему, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие. И к недопустимому контенту относятся статьи, содержащие информацию об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства, о дистанционной продаже алкоголя.

Как на это отреагировали пользователи соцсетей

В Сети сразу же появилось множество шуток и мемов о том, как теперь могут выглядеть посты пользователей в соцсетях. Активно эту тему «форсят» и в Twitter. Вот несколько шуток, которые создали сами юзеры:

Ухты пухты, материться нельзя теперь?? — Маля (@whoismalya) February 1, 2021

россияне обжалывают удаление своих постов, содержащих мат, фото в цвете pic.twitter.com/6xMuqTAIbb — алёнка (@angstyona) February 1, 2021

мат запретить никак нельзя

— он вплетëн в нити нашей днк #деньматов — ясхк (@yashkpucyet) February 1, 2021

Путин: подписывает закон о запрете мата

Шахматисты: pic.twitter.com/RiLn0AK1PT — кот анекдот любит тебя! (@KoYhEiRi1) February 1, 2021

Размещал, размещаю и планирую и дальше размещать в социальных сетях pic.twitter.com/7sgfxwPlXp — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 2, 2021