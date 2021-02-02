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Доллар снова рванул вверх! Рассказываем, к чему готовиться?

02.02.2021 15:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар снова рванул вверх! Рассказываем, к чему готовиться?
Иллюстративное фото
По большому счету рубль входит в зону турбулентности. Это когда курс бросает из стороны в сторону, а у людей, получающих зарплату в рублях, развиваются головокружение и панические атаки. 2021-ый — не лучший год для того, чтобы хранить свои сбережения в рублях.

Проблемы у белорусского рубля есть и сами по себе, но вопросы с российским — их только усиливают. Ведь два рубля тесно связаны, а у «россиянина» сейчас большие проблемы.

Весь мир обсуждает — вводить или не вводить санкции против РФ из-за Навального. Инвесторы после этих бесед разбегаются во все стороны из российских активов. Как итог, курсы доллара и евро ползут вверх.

Между тем, эти разговоры будут продолжаться и дальше, а курс доллара не перестанет расти.

2 февраля в РФ произошли следующие изменения:

курс доллара поднялся на 39,98 копейки, до 75,9051 RUB

курс евро увеличился на 8,24 копейки до 91,625 RUB

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 2 февраля 2021-го года выглядят следующим образом:

курс доллара рванул вверх на 0,0098 (+0,37%), до 2,6293 белорусского рубля

курс евро вырос на 0,0020 (+0,06%), до 3,1762 белорусского рубля

российский рубль стал дешевле на 0,0023 (-0,07%).

В итоге, за российскую валюту дают 3,4670 белорусского рубля, за сотню.
 
 
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Проблемы у белорусского рубля есть и сами по себе, но вопросы с российским — их только усиливают.
 
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