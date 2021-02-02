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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар снова рванул вверх! Рассказываем, к чему готовиться? Проблемы у белорусского рубля есть и сами по себе, но вопросы с российским — их только усиливают.

Проблемы у белорусского рубля есть и сами по себе, но вопросы с российским — их только усиливают. Ведь два рубля тесно связаны, а у «россиянина» сейчас большие проблемы.Весь мир обсуждает — вводить или не вводить санкции против РФ из-за Навального. Инвесторы после этих бесед разбегаются во все стороны из российских активов. Как итог, курсы доллара и евро ползут вверх.Между тем, эти разговоры будут продолжаться и дальше, а курс доллара не перестанет расти.курс доллара поднялся на 39,98 копейки, до 75,9051 RUBкурс евро увеличился на 8,24 копейки до 91,625 RUBкурс доллара рванул вверх на 0,0098 (+0,37%), до 2,6293 белорусского рублякурс евро вырос на 0,0020 (+0,06%), до 3,1762 белорусского рубляроссийский рубль стал дешевле на 0,0023 (-0,07%).В итоге, за российскую валюту дают 3,4670 белорусского рубля, за сотню.