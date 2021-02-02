ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно нашли повешенным экс-сотрудника ОМОНа

02.02.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Гродно нашли повешенным экс-сотрудника ОМОНа

  • 2.02.2021, 15:17
В Гродно нашли повешенным экс-сотрудника ОМОНа

Жена не верит в версию суицида.

Трагедия произошла 25 января в Гродно. Как стало известно Блогу Гродно s13.ru из достоверных источников, тело молодого человека было найденным повешенным на съемной квартире в одной из гродненских многоэтажек. 21-летний Максим Н. в сентябре этого года уволился из ОМОН и в момент трагедии был безработным.

Жена погибшего рассказала , что до конца не может поверить в версию суицида. В день трагедии она общалась с мужем за два часа до смерти – ни в разговоре, ни в голосе ничего странного она не заметила.

— Он был дома, собирался поехать в этот день к родителям в другой город, попросил забронировать ему билет, что я и сделала. Перед этим он собирался с братом в аквапарк. Но вечером перестал отвечать на все звонки – мои, брата, друзей. Я приехала домой – и увидела все… Меня смутили и ключи, которые были брошены на полу, и разбитый светильник… При этом у Максима не было никаких царапин или порезов…

Вдова рассказывает, что из милиции Максим уволился еще в сентябре по состоянию здоровья. До этого он находился на больничном, и в августе не принимал участия в событиях, которые развивались на улицах города.

— Он вообще старался всегда придерживаться нейтральной позиции, не принимал ничью сторону. Но говорил, что пойти против людей он не сможет.

В гродненской милиции подтвердили, что погибший работал в отряде милиции особого назначения до сентября.

— Сотрудник милиции имел аполитичные взгляды и его увольнение не связано никак с происходящими в стране событиями. Он давно собирался увольняться, - рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

У погибшего осталось годовалая дочь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Лыжные сборные России будут выступать на турнирах под «Катюшу» вместо гимна страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by