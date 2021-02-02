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Биологи разгадали тайну происхождения цветов

02.02.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Биологи разгадали тайну происхождения цветов

  • 2.02.2021, 15:04
Биологи разгадали тайну происхождения цветов

Международная группа ученых предложила теорию, объясняющую белые пятна в истории покрытосеменных растений.

Цветковые растения (покрытосеменные) — сегодня самая многочисленная и разнообразная группа растений в современных экосистемах мира. Они намного превосходят по численности папоротники и голосеменные, а также включают почти все культуры, обеспечивающее существование человека, пишет Naked science.

Происхождение цветковых растений, как известно, озадачило еще Чарльза Дарвина, поскольку в летописи окаменелостей они появляются довольно внезапно. Произошло это меловом периоде. Однако, как указывают данные генома, эти растения возникли намного раньше.

Команда ученых из Фрибургского университета (Швейцария), Гетеборгского университета (Швеция), Китайской академии наук и Бристольского университета (Великобритания) решила выяснить причины такого противоречия.

Для этого они разработали метод, который позволяет оценить возраст семейств покрытосеменных на основе летописи окаменелостей и разнообразия их ныне живущих сородичей. Кроме того, авторы использовали комплексное моделирование, включающее большую базу данных по находкам окаменелостей. Записи насчитывали более 15 тысяч растений, включая пальмы, орхидеи, подсолнечник и горох.

Результаты показали, что несколько семейств цветковых растений возникли уже в юрском периоде. Но в меловом они могли стать наиболее многочисленной группой. Ученые предположили, что, возникнув в юрском периоде или даже раньше, покрытосеменные около 100 миллионов лет ютились в тени папоротников, доминировавших в древних экосистемах.

Примерно так же, как млекопитающие, возникшие еще во времена динозавров, прежде чем стать доминирующей группой на планете, долгое время буквально жили в «тени» этих гигантов. Несмотря на свое открытие, авторы не претендуют на истину и не уверены, что дебаты вокруг происхождения цветковых растений после этого прекратятся. Они подчеркивают, что необходимо проводить дополнительные исследования.

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Международная группа ученых предложила теорию, объясняющую белые пятна в истории покрытосеменных растений.
 
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