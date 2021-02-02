Лукашенко уверяет, что «беглые оппозиционеры», глядя на Всебелорусское народное собрание,  «плачут и рыдают»

На VI Всебелорусского народного собрания избирались только участники, живущие в Беларуси, заявил Александр Лукашенко 2 февраля на совещании по подготовке и проведению мероприятия.



Фото president.gov.by

«Тут некоторые, прежде всего беглые и прочие так называемые «оппозиционеры», плачут и рыдают, что если не попадут на Всебелорусское народное собрание, значит — нелегитимно, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Я сказал, что мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве. Кто-то, видимо, в Украине, кто-то, может быть, в России, хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали. Мы только гостей приглашаем».

Эмигрировавшим политикам Лукашенко предлагает проводить свои форумы за рубежом. «Они объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Если вы его бойкотируете, чего вы рыдаете? Вы объявили бойкот — бойкотируйте. Более того, спустя некоторое время после объявления бойкота они решили провести «форум замежжа». Ну, проводите, никто же не мешает. Собирайтесь в Польше, Литве и проводите», — сказал он.

На совещании по совершенствованию законодательства 28 января Лукашенко заявил, что на ВНС могут быть приглашены в том числе «представители оппозиционной точки зрения», если они хотят «вести диалог и работать во имя страны». «Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных — тот, кто хочет разговаривать во имя страны, — мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию», — говорил Лукашенко.

Собрание пройдет 11—12 февраля. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы и направления общественно-политического развития. Общая численность участников и лиц, приглашенных на ВНС, составит 2.700.

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