ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко уверяет, что «беглые оппозиционеры», глядя на Всебелорусское народное собрание,  «плачут и рыдают»

02.02.2021 15:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На VI Всебелорусского народного собрания избирались только участники, живущие в Беларуси, заявил Александр Лукашенко 2 февраля на совещании по подготовке и проведению мероприятия.

Лукашенко уверяет, что «беглые оппозиционеры», глядя на Всебелорусское народное собрание,  «плачут и рыдают»
Фото president.gov.by

«Тут некоторые, прежде всего беглые и прочие так называемые «оппозиционеры», плачут и рыдают, что если не попадут на Всебелорусское народное собрание, значит — нелегитимно, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Я сказал, что мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве. Кто-то, видимо, в Украине, кто-то, может быть, в России, хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали. Мы только гостей приглашаем».

Эмигрировавшим политикам Лукашенко предлагает проводить свои форумы за рубежом. «Они объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Если вы его бойкотируете, чего вы рыдаете? Вы объявили бойкот — бойкотируйте. Более того, спустя некоторое время после объявления бойкота они решили провести «форум замежжа». Ну, проводите, никто же не мешает. Собирайтесь в Польше, Литве и проводите», — сказал он.

На совещании по совершенствованию законодательства 28 января Лукашенко заявил, что на ВНС могут быть приглашены в том числе «представители оппозиционной точки зрения», если они хотят «вести диалог и работать во имя страны». «Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных — тот, кто хочет разговаривать во имя страны, — мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию», — говорил Лукашенко.

Собрание пройдет 11—12 февраля. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы и направления общественно-политического развития. Общая численность участников и лиц, приглашенных на ВНС, составит 2.700.

Читать также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На VI Всебелорусского народного собрания избирались только участники, живущие в Беларуси, заявил Александр Лукашенко 2 февраля на совещании по подготовке и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар снова рванул вверх! Рассказываем, к чему готовиться?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by