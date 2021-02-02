Школьникам Беларуси предлагают сделать страну лучше и получить за это iPhone

Источник материала: KYKY

В Беларуси запускают новый сезон проекта «Першыя» для старшеклассников. Десять самых креативных участников которого получат возможность выступить на беларускоязычной молодежной конференции [email protected] 2021, а заодно – новый iPhone 12. Рассказываем всё, что нужно знать про проект, который инициировал А1.





Проект рассчитан на школьников 9,10 и 11 классов. Чтобы стать его участником, нужно придумать интересную идею о том, как изменить жизнь вокруг к лучшему, перейти вот по этой ссылке и заполнить анкету. Идеи можно предлагать по одному из пяти направлений: технологии, культура, инклюзия, экология и – новинка этого года – урбанистика.

Что важно: на старте от школьников не требуют презентацию готового стартапа, которым заинтересуется Цукерберг. Потому что конкурсанты будут также принимать участие в образовательной программе.

По ходу проекта каждой из вышеперечисленных тем будут посвящены отдельные мастер-классы и митапы с экспертами, на которых ребята и смогут осмыслить и оформить свою идею. А также приобрести способности оратора, умение работать в команде и много других полезных навыков.





Когда идея будет готова, школьники должны будут снять про нее небольшой трехминутный ролик и запостить его в одну из своих соцсетей – ТикТок, фейсбук, «Вконтакте», твиттер и др. с хештегом #generationA1. А после – прислать ссылку на видео на почту [email protected] Все это нужно будет успеть сделать до 30 апреля 2021-го.

Уже в мае будут определены десять победителей конкурса, которые в сентябре выступят на [email protected] 2021 и получат в подарок iPhone 12.

Справка: социально-образовательный проект «Першыя» реализуется компанией А1 при поддержке организаторов TEDxMinsk уже три года. Он полностью проходит на беларуском языке, включая все мастер-классы и публичные выступления финалистов. Почему? Потому что одна из целей конкурса – популяризация родного языка. В этом году амбассадорами проекта «Першыя» также станут педагоги из программы «Учитель для Беларуси». По мнению организаторов проекта, это позволит уделить больше внимания работе с учащимися в региональных школах. Больше подробной информации о проекте можно узнать на сайте www.generation.A1.by .