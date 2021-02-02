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«Был аполитичен». Экс-омоновца нашли повешенным при странных обстоятельствах

02.02.2021 15:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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25 января в Гродно на съемной квартире нашли повешенным 21-летнего Максима Н. В сентябре 2020-го молодой человек уволился из ОМОНа по состоянию здоровья. Как утверждают его родственники, в августовских событиях Максим участия не принимал – и в момент смерти был безработным. У покойного осталась годовалая дочь. 

Как сообщает блог Гродно s13.ru, жена погибшего не верит в версию суицида. Она рассказала, что в день трагедии общалась с мужем за два часа до его смерти – ни в разговоре, ни в голосе ничего странного она не заметила.

«Он был дома, собирался поехать в этот день к родителям в другой город, попросил забронировать ему билет, что я и сделала. Перед этим он собирался с братом в аквапарк. Но вечером перестал отвечать на все звонки – мои, брата, друзей. Я приехала домой – и увидела все… Меня смутили и ключи, которые были брошены на полу, и разбитый светильник… При этом у Максима не было никаких царапин или порезов», – рассказала жена экс-омоновца. 

Также она утверждает, что ее муж «старался придерживаться нейтральной позиции, не принимал ничью сторону: но говорил, что пойти против людей он не сможет».

В гродненской милиции блогу Гродно S13.ru подтвердили, что погибший работал в отряде милиции особого назначения до сентября. «Сотрудник милиции имел аполитичные взгляды и его увольнение не связано никак с происходящими в стране событиями. Он давно собирался увольняться», – рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. 

 
Теги: Гродно
 
 
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25 января в Гродно на съемной квартире нашли повешенным 21-летнего Максима Н. В сентябре 2020-го молодой человек уволился из ОМОНа по состоянию здоровья. Как утверждают...
 
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