ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Государственный долг Беларуси: итоги 2020 года

02.02.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Внешний государственный долг Беларуси за 2020 год вырос на 8,4% и составил 18,6 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 18,6 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 1,4 миллиарда долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%", - говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве добавили, что в прошлом году Минск привлек внешние госзаймы на сумму 3 миллиарда 146,9 миллиона долларов. Среди крупнейших госзаймов – облигации, размещаемые на внешних финрынках и займы от правительства и банков России.

Погашение внешнего госдолга в 2020 году составило 1 миллиард 635,3 миллиона долларов. Наибольшие средства перечислены правительству и банкам РФ, банкам КНР и Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР).

При этом внутренний госдолг по состоянию на 1 января 2021 года составил 9,9 миллиарда белорусских рублей (около 3,8 миллиарда долларов по текущему курсу), увеличившись с начала года на 12,9%.

Таким образом, как сообщает ведомство, госдолг Белоруссии на 1 января 2021 года составил 57,8 миллиарда белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 29%.

В инфографике Sputnik – динамика госдолга Беларуси с 1 января 2020 по 1 января 2021 года, а также привлеченные внешние государственные займы и погашение внешнего госдолга в 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние государственного долга Республики Беларусь с 1 января 2020 по 1 января 2021 – в инфографике Sputnik.
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьникам Беларуси предлагают сделать страну лучше и получить за это iPhone
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by