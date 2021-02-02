Государственный долг Беларуси: итоги 2020 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

Внешний государственный долг Беларуси за 2020 год вырос на 8,4% и составил 18,6 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 18,6 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 1,4 миллиарда долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%", - говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве добавили, что в прошлом году Минск привлек внешние госзаймы на сумму 3 миллиарда 146,9 миллиона долларов. Среди крупнейших госзаймов – облигации, размещаемые на внешних финрынках и займы от правительства и банков России.

Погашение внешнего госдолга в 2020 году составило 1 миллиард 635,3 миллиона долларов. Наибольшие средства перечислены правительству и банкам РФ, банкам КНР и Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР).

При этом внутренний госдолг по состоянию на 1 января 2021 года составил 9,9 миллиарда белорусских рублей (около 3,8 миллиарда долларов по текущему курсу), увеличившись с начала года на 12,9%.

Таким образом, как сообщает ведомство, госдолг Белоруссии на 1 января 2021 года составил 57,8 миллиарда белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 29%.

В инфографике Sputnik – динамика госдолга Беларуси с 1 января 2020 по 1 января 2021 года, а также привлеченные внешние государственные займы и погашение внешнего госдолга в 2020 году.