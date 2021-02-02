Нарушил один, а в сугробе оказался третий. Видео одной обидной аварии (видео)

Источник материала: Onliner

Кроссовер Hyundai заехал и повис на большом сугробе в Гродно. Как показывает видео, аварийную ситуацию создал совсем другой водитель, который после случившегося успешно уехал. Нарушение заключалось в движении прямо из полосы, предназначенной только налево. В итоге остальные машины вынуждены были потесниться. Hyundai не хватило дороги.

На записи заметно, как автомобилист на Volkswagen Golf проигнорировал требование знаков, пишет AutoGrodno. Похоже, водитель Volkswagen понял свою ошибку уже на середине перекрестка: у автомобиля включаются стоп-сигналы, и водитель даже начинает движение влево, но быстро передумывает и возвращается правее, в полосу бордового Hyundai. А тот, в свою очередь, смещается еще правее, в полосу кроссовера Hyundai, выталкивая его на тротуар.

Автор видео сообщила, что передала свои контакты девушке за рулем кроссовера. Та вызывала на место аварии ГАИ.

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