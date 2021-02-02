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Нарушил один, а в сугробе оказался третий. Видео одной обидной аварии (видео)
Источник материала: Onliner
Кроссовер Hyundai заехал и повис на большом сугробе в Гродно. Как показывает видео, аварийную ситуацию создал совсем другой водитель, который после случившегося успешно уехал. Нарушение заключалось в движении прямо из полосы, предназначенной только налево. В итоге остальные машины вынуждены были потесниться. Hyundai не хватило дороги.
На записи заметно, как автомобилист на Volkswagen Golf проигнорировал требование знаков,
Автор видео сообщила, что передала свои контакты девушке за рулем кроссовера. Та вызывала на место аварии ГАИ.
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Кроссовер Hyundai заехал и повис на большом сугробе в Гродно. Как показывает видео, аварийную ситуацию создал совсем другой водитель, который после случившегося...
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