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В китайском Чэнду открылось сразу 13 футуристических станций автоматического метро

02.02.2021 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Реализация крупных инфраструктурных проектов в Китае продолжается. В городе Чэнду, расположенном в центре страны, в конце прошлого года открылась новая (уже девятая) линия местного метрополитена. В отличие от своих предшественников, она полностью автоматическая, а над станциями поработали британские дизайнеры.

Строительство метросистем в КНР идет стахановскими темпами. Новым трендом при этом становится возведение полностью автоматических линий. В 2010 году такие объекты открылись в Шанхае и Гуанчжоу, в 2017-м — в Пекине. Китайский мегаполис Чэнду решил не отставать и в самом конце 2020 года запустил в эксплуатацию девятую ветку своего метрополитена, по которой поезда также ходят без машинистов.

В китайском Чэнду открылось сразу 13 футуристических станций автоматического метро
В китайском Чэнду открылось сразу 13 футуристических станций автоматического метро
В китайском Чэнду открылось сразу 13 футуристических станций автоматического метро
В китайском Чэнду открылось сразу 13 футуристических станций автоматического метро

Линия строилась с 2016 года. Ее длина составила 22 км, в общей сложности здесь насчитывается 13 станций. Авторами проекта всех метровокзалов стали китайская компания Jiang & Associates Design из Шэньчжэня и лондонская студия Sepanta Design. Большинство строящихся в стране станций выглядят сугубо функционально, но в данном случае была сделана попытка создать объекты с индивидуальным лицом. Четыре центральные станции линии выполнены по индивидуальным проектам, вдохновленным природой города и его традициями производства шелка (например, в оформлении прослеживаются отсылки к цветущим лотосам или коконам шелкопряда). Остальные метровокзалы отличаются цветовыми решениями. При этом футуристический вид линии подчеркивает ее соответствие требованиям сегодняшнего дня.

В китайском Чэнду открылось сразу 13 футуристических станций автоматического метро
В китайском Чэнду открылось сразу 13 футуристических станций автоматического метро
В китайском Чэнду открылось сразу 13 футуристических станций автоматического метро
В китайском Чэнду открылось сразу 13 футуристических станций автоматического метро

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Реализация крупных инфраструктурных проектов в Китае продолжается. В городе Чэнду, расположенном в центре страны, в конце прошлого года открылась новая (уже...
 
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