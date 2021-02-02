Лукашенко о «беглых»: собирайтесь в Польше, Литве и проводите свой форум

Источник материала: Onliner

Сегодня на совещании, посвященном подготовке ко Всебелорусскому народному собранию, Александр Лукашенко упомянул «беглых», которые, видимо, не попадут на этот форум, но явно очень хотели бы. Сделал это уже не впервые. На этот раз постарался утешить оппонентов: если хотите, проводите собственное собрание.

«Пул Первого» опубликовал новое выступление, подписав «Выборы беглых»:

— Тут некоторые так называемые оппозиционеры плачут и рыдают, что вот они не попали (если не попадут) на Всебелорусское народное собрание — значит, оно нелегитимно. Но, во-первых, мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве, кто-то, может, в Украине, в России хоть немного… Но у нас нет такого, чтобы за рубежом кого-то избирали — так же? Мы только гостей приглашаем. Поэтому беглые пусть успокоятся и прочие, кто рядом с ними. Во-вторых, вы объявили бойкот — бойкотируйте. Более того, спустя некоторое время после объявления бойкота они решили провести «форум замежжа». Ну собирайтесь в Польше, Литве и проводите.

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