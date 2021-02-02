Класковский о ВНС: Грядет мероприятие в духе «Чапаев и пустота»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о том, к чему свелось совещание у Лукашенко, посвященное подготовке и проведению провластного съезда.

— Что даст Всебелорусское собрание, кроме раздачи подарков делегатам (в прошлый раз, например, были планшеты)? — задается вопросом Александр Класковский. — Александр Лукашенко на совещании 2 февраля заговорил о резолюции ВНС, в которой-де должны быть обобщены концептуальные положения.

Но показательно, какой он привел пример: если, мол, в итоговых документах ВНС будет зафиксировано решение о сохранении госпредприятий, отказе от повальной приватизации, то люди для себя сделают вывод, что можно спокойно продолжать работать, без опасений за будущее свое и своих детей.

Во-первых, независимые исследования показывают, что белорусы в массе своей давно перестали бояться рынка и частной собственности. То есть власть здесь элементарно отстает от общественных настроений.

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Во-вторых, даже в этом примере выскочило желание Лукашенко все законсервировать, в то время как стране нужны перемены.

В-третьих, а кто посмеет развернуть в стране повальную приватизацию без воли на то вождя? Можно подумать, что без резолюции ВНС проклятые рыночники выкрутили бы руки всевластному правителю.

Ну, а если представить себе, что власть поменялась, то кто будет смотреть на резолюции ветхозаветного ВНС? Да и сам вождь может наступить на горло собственной песне, если обстоятельства (или российские друзья) прижмут с продажей «фамильного серебра».

Другой вопрос, кому оно нужно. Во-первых, по причине старения. Во-вторых, в свете вероятных западных санкций белорусские активы становится токсичными даже для российских покупателей.

Основной же акцент совещания, судя по отчетам, был на том, как принять участников собрания, обеспечить им «комфортные условия работы и отдыха». То есть на вопросах организационно-хозяйственных.

В государственных СМИ разные деятели наперебой уверяют, каким историческим событием станет ВНС, но конкретики, в чем его историчность, — ноль.

Похоже, Лукашенко окончательно решил, что конституционные изменения, мягко говоря, не горят. И потому грядет мероприятие в духе «Чапаев и пустота».

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