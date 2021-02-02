19-летние минчане брали микрозаймы с помощью телефонов случайных прохожих

Источник материала: Tut.by

С июля по сентябрь 2019 года двое 19-летних минчан знакомились в торговых центрах, кафе и других местах с несовершеннолетними, просили их мобильные телефоны, а затем брали с помощью «заимствованных» смартфонов микрозаймы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: pixabаy.com

Минчане просили смартфоны у несовершеннолетних под разными предлогами — например, они говорили, что им нужно позвонить, восстановить работу SIM-карты, воспользоваться интернетом, оценить работу различных сервисов и так далее.

Потом, получив доступ к смартфону, они запрашивали у оператора связи займы и переводили полученные средства на различные банковские карты или номера телефонов.

Часть потерпевших обратилась в милицию лишь спустя месяц, когда им на мобильные телефоны пришли СМС-оповещения об оплате взятого ранее займа. Более 30 потерпевших были установлены следственным путем.

Подозреваемые задержаны. В ходе допроса они пояснили следователям, что полученные деньги они тратили на продукты питания, развлечения и оплату арендного жилья.

Кроме того, отмечается, что обвиняемые вовлекли в совершение преступления и несовершеннолетнего парня, обещая ему быстрые и легкие деньги. В отношении несовершеннолетнего уголовное преследование прекращено по амнистии.

Установлено, что минчане реализовали свою схему 132 раза и получили свыше 12 тысяч рублей (4,5 тысячи долларов). В ходе следствия молодые люди признали вину и приняли меры к возмещению причиненного вреда.

Действия двух обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники в крупном размере) и ч. 1 ст. 172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К одному из них применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ко второму — личное поручительство.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.