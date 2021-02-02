В 2020 году закрыли больше 60 магазинов с дешевым товаром из Средней Азии. Какие нарушения нашли

Источник материала: Tut.by

Инспекции Госстандарта за прошлый год провели 535 мониторингов и проверок работы торговцев легпромом из Средней Азии по низким ценам ( годом ранее — больше 700). Нарушения нашли во всех проверенных магазинах. В итоге несколько десяткой торговых объектов закрыли. В ведомстве рассказали, какие нарушения чаще всего встречаются у торговцев легпромом по низким ценам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За 2020 год областные инспекции Госстандарта провели 535 мониторинга и проверки у торговых объектов, в которых продают товары легпрома по «низким ценам». Как правило, это товар из Средней Азии.

Специалисты проверили почти 7,5 тысячи наименований продукции. Среди прочего — детская одежда, чулочно-носочные, бельевые и другие изделия. В Госстандарте уточняют, что нарушения нашли у всех проверенных субъектов предпринимательства практически по всем указанным наименованиям товаров.

Какие нарушения чаще всего находят

Одно из основных нарушений — отсутствие полной идентификации продукции и необходимой информации для потребителя на товар (проще говоря — этикеток), а также документов о безопасности товара и соответствие требованиям техрегламентов Таможенного союза.

«Нарушались такие показатели безопасности продукции, как гигроскопичность и воздухопроницаемость, капиллярность, устойчивость окраски. Выявлялись бельевые изделия для новорожденных, которые были изготовлены с применением синтетических материалов, а соединительные швы с обметыванием срезов выполнены вовнутрь, что не допускается», — уточняют в ведомстве.

Были вопросы и к детской одежде. К примеру, проверяющие обнаружили непрочное крепление деталей низа обуви, нашли подкладку с содержанием химических волокон больше 20% в малодетской обуви, что недопустимо, а также обнаружили такой недостаток в обуви для детей до 3 лет как «открытая пяточная часть».

«За выявленные нарушения к субъектам применялись меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе составлялись протоколы об административных правонарушениях. Всего было составлено более 750 протоколов», — сообщают в Госконтроле.

Сколько магазинов закрыли после проверок

В ведомстве уточняют, что для оперативного выявления и пресечения нарушений требований техрегламентов Таможенного союза инспекции Госстандарта проводили внеплановые проверки.

«По их результатам были закрыты 64 торговых объекта, реализующих продукцию легкой промышленности с нарушениями по показателям безопасности и без документов о подтверждении соответствия. Из них порядка 30% составили объекты, со дня государственной регистрации которых прошло менее двух лет», — уточняют в Госстандарте.

На магазины с товарами по низким ценам, или, как они их называют, азиатские, которые открываются по всей стране, раньше жаловались как предприниматели , так и предприятия легпрома . Одни из основных претензий: недоплачивают налоги, нет нужных документов на товар и сложно конкурировать с такой продукцией из-за ее низкой цены. Власти подтверждали : нарушения у продавцов из Средней Азии действительно есть, и не все товары, которые здесь продаются, безопасны. При этом покупателей в магазинах с дешевым товаром из Средней Азии хватало .