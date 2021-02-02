Под Гродно дотла сгорел Renault

Источник материала: Tut.by

Вблизи агрогородка Гожа Гродненского района сгорела легковушка, сообщает « АвтоГродно ».





Как сообщил порталу читатель, от температуры лопнули все стекла, полностью выгорел салон и моторный отсек — нет ни сидений, ни руля, ни приборной панели. От автомобиля остались только задние фонари и шины. Все, что могло сгореть — сгорело.

— В машине я заметил метановый баллон. Но он не взорвался, выдержал температуру. Пламя распространилось из моторного отсека. Мне кажется, что именно там был какой-то взрыв. Посмотрите, как выгнуло крышку капота, — рассказал мужчина.





Еще один читатель поделился видео пожара. По его словам, когда он подъехал, Renault уже был полностью охвачен пламенем, рядом ходил водитель. Возгарание ликвидировали работники МЧС.