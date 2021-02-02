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Под Гродно дотла сгорел Renault
Источник материала: Tut.by
Вблизи агрогородка Гожа Гродненского района сгорела легковушка, сообщает «
Как сообщил порталу читатель, от температуры лопнули все стекла, полностью выгорел салон и моторный отсек — нет ни сидений, ни руля, ни приборной панели. От автомобиля остались только задние фонари и шины. Все, что могло сгореть — сгорело.
— В машине я заметил метановый баллон. Но он не взорвался, выдержал температуру. Пламя распространилось из моторного отсека. Мне кажется, что именно там был какой-то взрыв. Посмотрите, как выгнуло крышку капота, — рассказал мужчина.
Еще один читатель поделился видео пожара. По его словам, когда он подъехал, Renault уже был полностью охвачен пламенем, рядом ходил водитель. Возгарание ликвидировали работники МЧС.
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Происшествие случилось вблизи агрогородка Гожа.
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