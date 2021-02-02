В Египте нашли 2000-летнюю мумию с золотым языком

Источник материала: Tut.by

Археологи нашли 2000-летнюю мумию с золотым языком в древнем египетском месте под названием Тапосирис-Магна на западе Александрии. Об этом пишет Live Science.



Фото: Egyptian antiquities ministry

Бальзамировщики, возможно, поместили золотой язык в мумию, чтобы умерший мог говорить в загробной жизни, говорится в заявлении Службы древностей Египта, одном из департаментов египетского Министерства культуры.

Например, если мумия с золотым языком столкнется с Осирисом, богом подземного мира, в загробной жизни, она сможет поговорить с богом, говорится в заявлении. Неясно, был ли у мумии дефект речи при жизни. Также непонятно, почему язык был сделан именно из золота.

Археологи обнаружили мумию в одном из 16 захоронений в Тапосирис-Магна, где есть храмы, посвященные древнеегипетским богам Осирису и Исиде.

Как мы писали ранее, ученые обнаружили погребальные камеры с плохо сохранившимся мумиями — например, сохранились останки позолоченного материала, в который были завернуты мумии, а также амулеты из золотой фольги, которые поместили в рот мумиям.

Наибольший интерес у ученых вызвали две мумии с сохранившимися на них свитками и артефактами. На первой нашли позолоченные украшения с изображением бога возрождения и царя загробного мира Осириса, а лоб второй мумии был украшен рогами и коброй, на ее шею было надето позолоченное ожерелье в виде головы сокола, символизирующего бога Гора.

Тапосирис-Магна — селение, основанное фараоном Птолемеем II Филадельфом в период между 280 и 270 годами до н. э. Название в переводе означает «великая гробница Осириса». Позднее там был возведен храм в честь бога Осириса, ставший, как считается, последним пристанищем царицы Клеопатры.