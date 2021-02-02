ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Египте нашли 2000-летнюю мумию с золотым языком

02.02.2021 15:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Археологи нашли 2000-летнюю мумию с золотым языком в древнем египетском месте под названием Тапосирис-Магна на западе Александрии. Об этом пишет Live Science.


Фото: Egyptian antiquities ministry

Бальзамировщики, возможно, поместили золотой язык в мумию, чтобы умерший мог говорить в загробной жизни, говорится в заявлении Службы древностей Египта, одном из департаментов египетского Министерства культуры.

Например, если мумия с золотым языком столкнется с Осирисом, богом подземного мира, в загробной жизни, она сможет поговорить с богом, говорится в заявлении. Неясно, был ли у мумии дефект речи при жизни. Также непонятно, почему язык был сделан именно из золота.

Археологи обнаружили мумию в одном из 16 захоронений в Тапосирис-Магна, где есть храмы, посвященные древнеегипетским богам Осирису и Исиде.

Как мы писали ранее, ученые обнаружили погребальные камеры с плохо сохранившимся мумиями — например, сохранились останки позолоченного материала, в который были завернуты мумии, а также амулеты из золотой фольги, которые поместили в рот мумиям.

Наибольший интерес у ученых вызвали две мумии с сохранившимися на них свитками и артефактами. На первой нашли позолоченные украшения с изображением бога возрождения и царя загробного мира Осириса, а лоб второй мумии был украшен рогами и коброй, на ее шею было надето позолоченное ожерелье в виде головы сокола, символизирующего бога Гора.

Тапосирис-Магна — селение, основанное фараоном Птолемеем II Филадельфом в период между 280 и 270 годами до н. э. Название в переводе означает «великая гробница Осириса». Позднее там был возведен храм в честь бога Осириса, ставший, как считается, последним пристанищем царицы Клеопатры.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бальзамировщики, возможно, поместили золотой язык в мумию, чтобы умерший мог говорить в загробной жизни.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Казаў, што пайсці супраць людзей не здолее». У Горадні павесіўся экс-амапавец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by