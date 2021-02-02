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Сергей Долидович. Фото: Еврорадио

Tribuna.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Долидович: «В августе было силовое подавление, а сейчас – репрессии. Приходят и забирают, забирают, забирают людей» «Считаю, что у нас репрессии сейчас все сильнее и сильнее на данный момент...»

– Скорее всего, он не был бы праздником. Думаю, что всем полегчало после отмены. В 2014 году это было действительно праздником, а сейчас было бы совсем по-другому.- Но это разве не сильный имиджевый удар по действующий власти?- Фазель говорит, что еще проведут они ЧМ по хоккею в Беларуси. При Лукашенко такое возможно?– Я не знаю, но всегда все забывается. Мы все люди. Не скажу, что память короткая, но очень многие это быстро забывают.Тем не менее, пока не думаю, что новый чемпионат мира возможен. Опять-таки - спонсоры отказались. А без спонсоров... Какие чемпионаты мира? Мне кажется, что пока нет. Даже не думаю, что федерация будет выдвигаться. Пока не до этого. Мое мнение, что у нас еще самое трудное все впереди. Наше государство ожидает еще похлеще потрясение.– Экономические потрясение еще впереди. Сейчас были только имиджевые. В экономике пока... Я ожидал, что кризис должен быть экономический, но нет, видите, как-то справились. Но дальше будет сложнее. Но имидж уже серьезно пострадал. А экономика пока еще держится, но вот если экономика рухнет, то…– Они всегда так. Но нам же жить в этой стране. Кто-то уедет, но основная часть людей останется. А мы поделились в красное и белое… Но нам все равно жить, все равно надо будет как-то сосуществовать вместе. Не может так дальше продолжаться. А шагов примирения не вижу. Столько людей в тюрьмах. Пока волна еще похлеще захлестывает. Басков? Это его мнение. Мое мнение другое. Он считает, что виноваты те, которые просили бойкотировать. Но есть такая поговорка: «Нет дыма без огня». И как людей винить, когда они борются за права и когда у нас репрессии? Считаю, что у нас репрессии сейчас все сильнее и сильнее на данный момент. Даже не так, как было, например, в августе. Тогда было силовое подавление, а сейчас – репрессии. Приходят и забирают, забирают, забирают людей. У нас сейчас мнимое затишье. Такое затишье, мне кажется, перед очередной бурей, – сказал Долидович.