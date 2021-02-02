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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алкоголь оказался смертельно опасен для миллионов людей Это стало известно в результате свежего исследования.

По данным экспертов, люди с нарушением сердечного ритма (фибрилляции предсердий) должны исключить употребление алкоголя из своей жизни, передаёт MedicalXpress.Это связано с тем, что спиртное понижает рефрактерный период в легочной вене на 12 миллисекунд, что может привести к летальному исходу. Также употребление алкоголя может привести к аритмии.Отметим, что согласно данным специалистов, только в США от фибрилляции предсердий страдают 12 млн человек. Ежегодное число умерших в стране от этого недуга составляет около 158 тыс людей.Также важно помнить, что эта болезнь очень часто становится причиной инсульта и образования тромбов.