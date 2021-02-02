На январских акциях протеста задержали не менее 873 человек

Белорусские власти продолжают активно применять уголовное преследование граждан по политическим мотивам, говорится в обзоре по ситуации с правами человека в Беларуси за январь 2021 года, подготовленном лишенным госрегистрации правозащитным центром «Весна».





«В местах несвободы находятся 220 политзаключенных, их количество продолжает увеличиваться, — отмечается в обзоре. — Общее же количество граждан, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в избирательный и постизбирательный период, составило более 1000 человек, при этом ПЦ "Весна" известны фамилии более 770 фигурантов».

Правозащитники констатируют, что власти продолжали практику задержания участников мирных демонстраций протеста и применения насилия в их отношении.

«Общее количество граждан, задержанных за участие в собраниях в течение месяца, составило не менее 873 человек, — говорится в обзоре. — Известно о 489 привлеченных к административной ответственности за участие в собраниях, из них 304 человека были арестованы, 137 подвернуты штрафам».

Особую обеспокоенность, подчеркивается в документе, вызывают факты преследования граждан за осуществление правозащитной деятельности и правозащитников. Так, в течение месяца были задержаны и взяты под стражу руководитель и волонтер гомельского областного отделения ПЦ «Весна» Леонид Судаленко и Татьяна Ласица, а также журналист и медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина. Кроме того, в отношении представителей правозащитной организации «Офис по правам людей с инвалидностью» была начата проверка ДФР КГК.

В обзоре также отмечается, что 15 января Минский областной суд повторно приговорил к смертной казни Виктора Скрундика, который признан виновным в убийстве двух мужчин 79 и 94 лет, а также покушении на убийство 85-летней женщины в январе 2019 года.

«Смертный приговор был вынесен на фоне заявлений некоторых должностных лиц о возможной отмене смертной казни путем внесения соответствующих изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Беларусь, — говорится в обзоре. — При этом Александр Лукашенко и другие высокопоставленные руководители страны никак не комментировали возможность скорой отмены смертной казни, что затрудняет оценку реальности данного шага со стороны властей Беларуси».

В целом правозащитники отмечают «продолжение усиления репрессий и еще большее усугубление кризиса прав человека в стране». «В течение месяца наметились тенденции к еще большему ухудшению ситуации в связи с возможным внесением изменений в Уголовный кодекс, признанием экстремистским символа протеста — белорусского национального бело-красно-белого флага и другими действиями властей», — говорится в обзоре.