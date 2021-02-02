|
Начальник отдела пищекомбината продавал подставной фирме продукцию по заниженным ценам
Источник материала: Навiны
Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Молодечненского РОВД пресекли преступную деятельность должностного лица на местном пищевом комбинате.
По сообщению УВД Миноблисполкома, минчанин, работая начальником отдела продаж, с апреля по август 2020 года организовал реализацию продукции по заниженным ценам, причинив ущерб предприятию в размере 270,2 тыс. рублей.
От имени пищекомбината он заключил договоры на поставку консервированной продукции подставной фирме-покупателю, учредителем которой по бумагам являлась его мать. Полученный таким образом товар фигурант сбывал на российский рынок.
Фигуранту уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Молодечненского РОВД пресекли преступную деятельность должностного лица на местном пищевом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)