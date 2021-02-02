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Начальник отдела пищекомбината продавал подставной фирме продукцию по заниженным ценам

02.02.2021 16:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Молодечненского РОВД пресекли преступную деятельность должностного лица на местном пищевом комбинате.

Начальник отдела пищекомбината продавал подставной фирме продукцию по заниженным ценам

По сообщению УВД Миноблисполкома, минчанин, работая начальником отдела продаж, с апреля по август 2020 года организовал реализацию продукции по заниженным ценам, причинив ущерб предприятию в размере 270,2 тыс. рублей.

От имени пищекомбината он заключил договоры на поставку консервированной продукции подставной фирме-покупателю, учредителем которой по бумагам являлась его мать. Полученный таким образом товар фигурант сбывал на российский рынок.

Фигуранту уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 
 
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Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Молодечненского РОВД пресекли преступную деятельность должностного лица на местном пищевом...
 
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