Apple создаст электрокар на платформе Hyundai

Источник материала: ОНТ

Первый электромобиль компании Apple будет создан на платформе концерна Hyundai. "Яблочная" компания заинтересовалась Hyundai Electric Global Modular Platform. Об этом сообщает Macrumors .

Специалисты южнокорейской компании будут проектировать и производить компоненты для Apple car, а сборка будет происходить в Штатах на заводе дочерней компании Kia. Если проект будет успешен, Apple расширит производство электромобилей. Вероятно, новый электрокар "яблочной" компании представят публике в 2025-м году.





ФОТО: ProstoTECH

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