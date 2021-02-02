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Apple создаст электрокар на платформе Hyundai

02.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Apple создаст электрокар на платформе Hyundai

Первый электромобиль компании Apple будет создан на платформе концерна Hyundai. "Яблочная" компания заинтересовалась Hyundai Electric Global Modular Platform. Об этом сообщает Macrumors.    

Специалисты южнокорейской компании будут проектировать и производить компоненты для Apple car, а сборка будет происходить в Штатах на заводе дочерней компании Kia. Если проект будет успешен, Apple расширит производство электромобилей. Вероятно, новый электрокар "яблочной" компании представят публике в 2025-м году.  


ФОТО: ProstoTECH

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Первый электромобиль компании Apple будет создан на платформе концерна Hyundai. "Яблочная" компания заинтересовалась Hyundai Electric Global Modular Platform. Об этом сообщает Macrumors.    ...
 
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