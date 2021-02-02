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Apple создаст электрокар на платформе Hyundai
Источник материала: ОНТ
Первый электромобиль компании Apple будет создан на платформе концерна Hyundai. "Яблочная" компания заинтересовалась Hyundai Electric Global Modular Platform. Об этом сообщает
Специалисты южнокорейской компании будут проектировать и производить компоненты для Apple car, а сборка будет происходить в Штатах на заводе дочерней компании Kia. Если проект будет успешен, Apple расширит производство электромобилей. Вероятно, новый электрокар "яблочной" компании представят публике в 2025-м году.
ФОТО: ProstoTECH
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Первый электромобиль компании Apple будет создан на платформе концерна Hyundai. "Яблочная" компания заинтересовалась Hyundai Electric Global Modular Platform. Об этом сообщает Macrumors. ...
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