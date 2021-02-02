Танцы во время переворота в Мьянме

Источник материала: ОНТ

Учитель физкультуры из Мьянмы записала видео фитнес-тренировки на фоне военного конвоя, сообщает РИА «Новости».

По словам героини видео Кхинг Хнин Вай, она приходит на это место каждое утро в течение года для подготовки к танцевальному конкурсу. Не стало исключением и утро после военного переворота в стране.

После появления видео в Сети Кхинг Хнин Вай мгновенно стала популярной. Только в Facebook ролик набрал более 50 тысяч лайков.













Фото: YouTube

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