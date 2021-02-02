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Танцы во время переворота в Мьянме
Источник материала: ОНТ
Учитель физкультуры из Мьянмы записала видео фитнес-тренировки на фоне военного конвоя,
По словам героини видео Кхинг Хнин Вай, она приходит на это место каждое утро в течение года для подготовки к танцевальному конкурсу. Не стало исключением и утро после военного переворота в стране.
После появления видео в Сети Кхинг Хнин Вай мгновенно стала популярной. Только в Facebook ролик набрал более 50 тысяч лайков.
Фото: YouTube
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Учитель физкультуры из Мьянмы записала видео фитнес-тренировки на фоне военного конвоя, сообщает РИА «Новости». По словам героини видео Кхинг Хнин Вай, она...
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