Квартал красных фонарей перенесут на окраину Амстердама

Источник материала: ОНТ

Власти столицы Нидерландов собираются вынести знаменитый квартал Красных фонарей из центра Амстердама, сообщает РИА «Новости».

По заявлению администрации города, это поможет перенаправить поток туристов, полностью изменить туристические маршруты, улучшить жизнь горожан и имидж Амстердама.

План подобной реорганизации предложила мэр столицы Фемке Халсема, которая до этого выступила за закрытие квартала, чтобы оградить работниц секс-индустрии от назойливого внимания туристов.

Фемке Халсема также выдвинула инициативу о запрете на посещение путешественниками кофешопов, где можно легально приобрести каннабис.

Фото: cnn.com

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