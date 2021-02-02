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Квартал красных фонарей перенесут на окраину Амстердама
Источник материала: ОНТ
Власти столицы Нидерландов собираются вынести знаменитый квартал Красных фонарей из центра Амстердама,
По заявлению администрации города, это поможет перенаправить поток туристов, полностью изменить туристические маршруты, улучшить жизнь горожан и имидж Амстердама.
План подобной реорганизации предложила мэр столицы Фемке Халсема, которая до этого выступила за закрытие квартала, чтобы оградить работниц секс-индустрии от назойливого внимания туристов.
Фемке Халсема также выдвинула инициативу о запрете на посещение путешественниками кофешопов, где можно легально приобрести каннабис.
Фото: cnn.com
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Власти столицы Нидерландов собираются вынести знаменитый квартал Красных фонарей из центра Амстердама, сообщает РИА «Новости». По заявлению администрации...
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