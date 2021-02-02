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У католиков сегодня — Сретение Господне (Громницы)

02.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У католиков сегодня — Сретение Господне (Громницы)

2 февраля христиане-католики празднуют Сретение Господне. Праздник имеет еще и второе название согласно народной традиции – Громницы. Именно в этот день Дева Мария принесла Иисуса в храм.  

Праздник завершает рождественский период и совпадает с 40-м днем после Рождества Христова. Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм, чтобы он был посвящен Богу. Согласно преданию, в храме их встретил святой Симеон, который был одним из книжников, переводивших Библию на греческий язык. Симеону было предсказано, что он не покинет этот мир, пока не увидит Сына Божьего своими глазами. Так и произошло. 

В этот день в католических храмах проходят праздничные богослужения с освящением свечей, которые верующие хранят дома потом целый год. Считается, что громничная зажженная свеча является оберегом от несчастий: болезней, пожаров. Свечи называют «громничными», потому что использовать их рекомендуется при сильной грозе. Их зажигают, читают молитву для защиты от стихии.


ФОТО: БЕЛТА

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2 февраля христиане-католики празднуют Сретение Господне. Праздник имеет еще и второе название согласно народной традиции – Громницы. Именно в этот день Дева...
 
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