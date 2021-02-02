Финляндия планирует отказаться от российской электроэнергии

Источник материала: ОНТ

Компания Fingrid – оператор магистральных сетей Финляндии – рассматривает план полного отказа от импорта электроэнергии из Российской Федерации, информирует mk.ru.

Одной из главной причин принятия подобного решения названо то, что линии, по которым идет передача электроэнергии, не подлежат ремонту.

В качестве альтернативы российской, Финляндия намерена использовать электроэнергию, которая будет получена за счёт развития сети ветряных и солнечных электростанций.

Фото: cinia.fi

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