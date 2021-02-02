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Финляндия планирует отказаться от российской электроэнергии
Источник материала: ОНТ
Компания Fingrid – оператор магистральных сетей Финляндии – рассматривает план полного отказа от импорта электроэнергии из Российской Федерации,
Одной из главной причин принятия подобного решения названо то, что линии, по которым идет передача электроэнергии, не подлежат ремонту.
В качестве альтернативы российской, Финляндия намерена использовать электроэнергию, которая будет получена за счёт развития сети ветряных и солнечных электростанций.
Фото: cinia.fi
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Компания Fingrid – оператор магистральных сетей Финляндии – рассматривает план полного отказа от импорта электроэнергии из Российской Федерации, информирует mk.ru....
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