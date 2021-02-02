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Финляндия планирует отказаться от российской электроэнергии

02.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Финляндия планирует отказаться от российской электроэнергии

Компания Fingrid – оператор магистральных сетей Финляндии – рассматривает план полного отказа от импорта электроэнергии из Российской Федерации, информирует mk.ru.

Одной из главной причин принятия подобного решения названо то, что линии, по которым идет передача электроэнергии, не подлежат ремонту.

В качестве альтернативы российской, Финляндия намерена использовать электроэнергию, которая будет получена за счёт развития сети ветряных и солнечных электростанций.

Фото: cinia.fi

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Компания Fingrid – оператор магистральных сетей Финляндии – рассматривает план полного отказа от импорта электроэнергии из Российской Федерации, информирует mk.ru....
 
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