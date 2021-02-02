До -25 °C: в Беларуси ожидаются сильные морозы

Источник материала: ОНТ

До -25 °C – на этой неделе Беларусь ждут сильные морозы.





До среды днем еще будет относительно тепло. А затем начнется похолодание. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы. По прогнозам синоптиков - февраль в этом году ожидается холоднее обычного.

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