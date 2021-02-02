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До -25 °C: в Беларуси ожидаются сильные морозы
Источник материала: ОНТ
До -25 °C – на этой неделе Беларусь ждут сильные морозы.
До среды днем еще будет относительно тепло. А затем начнется похолодание. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы. По прогнозам синоптиков - февраль в этом году ожидается холоднее обычного.
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До -25 °C – на этой неделе Беларусь ждут сильные морозы. До среды днем еще будет относительно тепло. А затем начнется похолодание. На завтра объявлен оранжевый...
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