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Суд по делу о захвате грузовика во время акций протеста в Минске: скоро будет вынесен приговор
Источник материала: ОНТ
Приговор по громкому делу должны вынести сегодня в белорусской столице. Речь – о захвате грузовика во время несанкционированных акций в августе.
На скамье подсудимых – 29-летний минчанин. Его обвиняют сразу по двум статьям - хищение техники с применением насилия и участие в массовых беспорядках. В ночь на 11 августа подозреваемый находился на протестной акции у метро «Пушкинская», где позже был захвачен грузовик аварийных служб. Подсудимый попал на видео. Свою вину он не признает. По его словам, он только лишь перегнал автомобиль из точки А в точку В. Однако на кадрах видеорегистратора видно, что машина перегородила дорогу и остановила движение транспорта. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. Оглашение приговора – вечером.
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Приговор по громкому делу должны вынести сегодня в белорусской столице. Речь – о захвате грузовика во время несанкционированных акций в августе. На скамье...
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