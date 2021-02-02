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В Смоленcке возбуждено уголовное дело по факту смерти во время «трэш-стрима»
Источник материала: ОНТ
На организатора так называемых «трэш стримов» из Смоленска заведено уголовное дело,
Смоленскими следователями на основании информации СМИ заведено уголовное дело в отношении создателя канала в одной из социальных сетей.
На данном канале мужчина вёл прямые трансляции, в которых демонстрировались издевательства над людьми, злоупотребляющими спиртным. По данным следствия, один из участников подобного эфира, проживающий в Смоленске, скончался от передозировки алкоголя.
Организатору стримов инкриминируется причинение смерти по неосторожности.
Фото: kubnews.ru
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На организатора так называемых «трэш стримов» из Смоленска заведено уголовное дело, сообщает Интерфакс. Смоленскими следователями на основании информации СМИ...
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