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В Смоленcке возбуждено уголовное дело по факту смерти во время «трэш-стрима»

02.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Смоленcке возбуждено уголовное дело по факту смерти во время «трэш-стрима»

На организатора так называемых «трэш стримов» из Смоленска заведено уголовное дело, сообщает Интерфакс.

Смоленскими следователями на основании информации СМИ заведено уголовное дело в отношении создателя канала в одной из социальных сетей.

На данном канале мужчина вёл прямые трансляции, в которых демонстрировались издевательства над людьми, злоупотребляющими спиртным. По данным следствия, один из участников подобного эфира, проживающий в Смоленске, скончался от передозировки алкоголя.

Организатору стримов инкриминируется причинение смерти по неосторожности.

Фото: kubnews.ru

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На организатора так называемых «трэш стримов» из Смоленска заведено уголовное дело, сообщает Интерфакс. Смоленскими следователями на основании информации СМИ...
 
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