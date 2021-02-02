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Снегопад в США: парализовано движение наземного транспорта и авиарейсов

02.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снегопад в США: парализовано движение наземного транспорта и авиарейсов

В США – сугробы до полуметра. На 40 округов страны обрушился снегопад.


Парализовано движение наземного транспорта и авиарейсов, приостановлена вакцинация. Нью-Йорк на грани чрезвычайного положения. Если его объявят, будут закрыты дороги, приостановят железно-дорожное сообщение. Снегопад сопровождают ураганный ветер и метель. Ожидается, что через сутки шторм начнет ослабевать.

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В США – сугробы до полуметра. На 40 округов страны обрушился снегопад. Парализовано движение наземного транспорта и авиарейсов, приостановлена вакцинация....
 
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