Более 200 человек задержаны у Мосгорсуда перед началом слушания по делу Навального

Источник материала: ОНТ

В Мосгорсуде, где слушается дело Алексея Навального, возобновилось заседание - на два часа был объявлен перерыв.







Подсудимого в суд доставили утром. У здания собралась толпа. Пришлось стягивать силы правопорядка. В результате произошли задержания. По данным российских информагентств, задержаны более 200 человек. Полицейские досматривают тех, кто выходит из метро, во дворы москвичей пропускают по паспорту. Суд рассматривает замену условного срока Навальному на реальный.

Блогера задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Оппозиционеру грозит 3,5 года колонии. На протестных акциях 23 и 31 января задержаны около 10 тыс. митингующих.

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