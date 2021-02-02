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Очевидец помог найти нетрезвого водителя, скрывшегося после ДТП с пешеходом (видео)
Источник материала: Onliner
В Бресте задержали пьяного водителя, который скрылся с места ДТП, сообщили в ГАИ Брестской области. В дежурную часть позвонил очевидец и рассказал: водитель Ford Focus сбил пешехода на регулируемом переходе и пытается скрыться. Мужчина самостоятельно преследовал машину до приезда экипажа инспекторов.
«На одном из перекрестков нарушитель был задержан, — сообщили в Госавтоинспекции региона. — По визуальным признакам 40-летний брестчанин находился в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило — 2 промилле в парах выдыхаемого воздуха».
В результате аварии, с места совершения которой нетрезвый водитель скрылся, 50-летний пешеход с травмами был госпитализирован. В отношении водителя Ford составлены административные материалы, в том числе за управление авто в состоянии опьянения и оставление места ДТП.
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В Бресте задержали пьяного водителя, который скрылся с места ДТП, сообщили в ГАИ Брестской области. В дежурную часть позвонил очевидец и рассказал: водитель Ford Focus...
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